Corriere dello Sport svela: “Inaugurato il parcheggio scambiatore vicino al Viola Park”

Un altro piccolo “pezzo” di Viola Park ultimato, anche se al di fuori della struttura. Ieri a Firenze è stata la giornata dell’inaugurazione del parcheggio scambiatore della linea tramviaria Libertà-Bagno a Ripoli: la nuova infrastruttura (375 posti auto di capienza) si trova proprio davanti al nuovo centro sportivo della Fiorentina, in via di Ripoli, e servirà anche per facilitare l’afflusso all’impianto che sarà sempre più centrale nella vita dei tifosi e dei cittadini, con eventi sportivi e non.

Presenti all’inaugurazione la sindaca di Firenze Sara Funaro, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Oltre al Viola Parking, interno al centro sportivo, ecco quindi un altro parcheggio, esterno e pubblico, per tutti. Lo riporta il Corriere dello Sport.

