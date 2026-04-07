Corriere dello Sport: “Verso il Palace: ci saranno Dodo e Solomon. Prudenza per Parisi e Mandragora, dubbi su Fortini”.

FIRENZE – Dopo la domenica di Pasqua trascorsa in completa libertà, ieri pomeriggio la Fiorentina ha ripreso ad allenarsi al Viola Park. La squadra si è presentata al centro sportivo di Bagno a Ripoli per iniziare la preparazione dell’incontro di Conference League a Londra. Giovedì, alle ore 21, i ragazzi di Paolo Vanoli si giocheranno l’andata dei quarti di finale del torneo, e lo faranno in casa del Crystal Palace. Per l’occasione, la speranza del tecnico è di aver recuperato buona parte dei calciatori rimasti fuori dai convocati di sabato a Verona. Servirà una rosa ben assortita per affrontare gli avversari inglesi .

LA SITUAZIONE. A cominciare da Dodo. Il terzino brasiliano è stato risparmiato volutamente da Vanoli al Bentegodi: «Mi sono preso la responsabilità – le parole dell’allenatore – Lui voleva esserci a tutti i costi ma ho preferito non rischiare. Non volevo fare l’errore che facemmo con la Juve quando si infortunò saltando l’Aek». Quindi logica vuole che l’ex Shakhtar Donetsk sarà al meglio per la gara di giovedì. Stesso discorso per Manor Solomon, che nonostante abbia lavorato col gruppo tutta la scorsa settimana non è stato portato a Verona. A questo punto, però, l’israeliano è pronto per una convocazione in Conference.

PARISI CI PROVA. Da capire la situazione di Fabiano Parisi, alle prese con una botta subita contro l’Inter. Il suo recupero doveva essere più veloce del previsto, almeno stando a quanto faceva filtrare la Fiorentina. Invece l’ex Empoli ha dovuto disertare la partita di sabato. Proverà a tornare a pieno regime nei prossimi giorni. Anche Rolando Mandragora farà il possibile per essere a disposizione della squadra in Inghilterra. Il classe 1997 sta lavorando per smaltire totalmente il problema al polpaccio accusato ormai più di due settimane fa. Infine resta del pessimismo attorno all’eventuale rientro in gruppo di Niccolò Fortini.

Lo scrive il Corriere dello Sport