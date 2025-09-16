Nazione: “Confronto al Viola Park oggi. Atteso oggi il graduale rientro di Gudmundsson in gruppo”

La Fiorentina questo pomeriggio tornerà al lavoro al Viola Park dopo il pesante ko incassato sabato al Franchi contro il Napoli. Sarà la prima volta che la squadra si rivedrà in faccia dopo la sconfitta e, anche se non è previsto un vero e proprio confronto ufficiale, è probabile che Stefano Pioli vorrà tenere a rapporto il gruppo per analizzare gli errori e capire perché, ancora una volta, l’approccio alla partita sia stato così sbagliato. Era già successo a Reggio Emilia con il Polissya, si è ripetuto contro i campioni d’Italia e la questione ormai non può più passare sotto traccia. Le 48 ore di libertà concesse dal tecnico sono servite se non altro a staccare la spina ma nello spogliatoio serpeggia già la voglia di riscatto.

Ora la testa va al Como: la partita, che il mercato estivo ha trasformato in uno scontro diretto inatteso, sarà il primo banco di prova per capire se Pioli opterà davvero per cambiare qualcosa. La difesa a tre non dovrebbe essere toccata ma Comuzzo – dopo l’ennesimo errore da matita blu – rischia di scivolare indietro nelle gerarchie. In mezzo Nicolussi Caviglia e Fazzini spingono per una maglia da titolare, mentre più avanti Piccoli e Lamptey sono in rampa di lancio: l’ex Brighton ha convinto lo staff nello spezzone giocato sabato e in futuro potrebbe guadagnare minuti preziosi. Buone notizie arrivano infine da Gudmundsson, atteso oggi al rientro graduale in gruppo dopo i problemi alla caviglia che lo hanno tenuto fuori contro il Napoli. Un recupero che può ridare soluzioni in più a una squadra chiamata a rialzarsi subito. Lo scrive La Nazione.