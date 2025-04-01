Manetti Bros. e Rocco Papaleo ospiti al Viola Park per presentare il film: U.s Palmese

Simpatico incontro al Viola Park, dove i Manetti Bros. e Rocco Papaleo hanno passato del tempo con Raffaele Palladino e Pablo Marì per parlare del loro ultimo film "Us Palmese" che è nei cinema in que...

Simpatico incontro al Viola Park, dove i Manetti Bros. e Rocco Papaleo hanno passato del tempo con Raffaele Palladino e Pablo Marì per parlare del loro ultimo film "Us Palmese" che è nei cinema in questo periodo. I registi e l'attore, oltre ad aver scambiato le proprie maglie con quelle della Fiorentina, hanno raccontato l'esperienza del loro ultimo lavoro: la storia parla di un campione di Serie A che, per fare un bagno d'umiltà, va a giocare nei dilettanti. "Ho approfittato di questo incontro per provare ad acquistare un calciatore ... una proposta che si poteva tranquillamente rifiutare", ha scherzato Papaleo. "Sono un grande appassionato di calcio e mi piace parlarne. Quando ho incontrato Palladino non mi andava di parlare del film, anche se siamo qui per questo, ma mi interessava di più parlare di calcio".