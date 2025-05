La Fiorentina perde un’altra finale, al Viola Park l’Inter vince 3-0 ed è campione d’Italia Primavera

Sfuma sul più bello il sogno tricolore della Fiorentina Primavera, sconfitta in finale nel Campionato Primavera 1 da un’ottima Inter Primavera. Nonostante una prestazione generosa e combattiva, i giovani viola non sono riusciti a sollevare il trofeo, arrendendosi al termine di una gara intensa e ricca di emozioni. Rimane l’amarezza per una vittoria sfuggita all’ultimo ostacolo, ma anche l’orgoglio per un percorso straordinario che conferma la Fiorentina come una delle realtà più solide e promettenti del panorama giovanile italiano.

Solito undici iniziale delle partite contro Juventus e Roma per mister Galloppa, che continua a dare fiducia ai ragazzi titolari nelle vittorie precedenti.

Dopo una fase di studio iniziale fra le due squadre, sono i nerazzurri a passare in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio piazzato, dopo una serie di rimpalli e un Leonardelli miracoloso, L’Inter Primavera trova il gol dello 0-1 con Bovo.

Inter Primavera in vantaggio per 1-0 alla fine della prima frazione di gioco, con i viola che creano poco e non riescono a trovare il gol del pareggio, merito anche della solidità difensiva dei nerazzurri.

Grandi occasioni per i viola nel secondo tempo, che scheggiano prima la traversa con una punizione dal limite dell’area di rigore con Rubino, ma l’occasione più grande arriva con Balbo, che dopo la respinta del portiere non riesce a mettere dentro, merito anche della grande reattività di Calligaris.

Dopo un buon secondo tempo dei viola, si rivede davanti l’Inter Primavera, che alla prima vera occasione della seconda frazione di gioco segna lo 0-2 con Berenbruch, bravo a mettere dentro di prima con un destro di piatto al volo da posizione defilata.

Chiude definitivamente il match Lavelli, che in contropiede segna lo 0-3 finale che permette all’Inter Primavera di vincere lo scudetto.

RISULTATO FINALE: Fiorentina Primavera vs Inter Primavera 0-3

MARCATORI: Bovo (I), Berenbruch (I), Lavelli (I)

AMMONITI: Keita (F), Gudelevicius (F), Aidoo (I)

FORMAZIONE FIORENTINA PRIMAVERA:

Leonardelli (GK), Kouadio, Baroncelli, Romani (85′ Puzzoli), Trapani, Keita (61′ Ievoli), Harder (C), Gudelevicius (46′ Caprini), Scuderi (61′ Balbo), Rubino, Tarantino (73′ Braschi)

A DISPOSIZIONE: Vannucchi, Sadotti, Elia, Lamouliatte, Deli, Bertolini

FORMAZIONE INTER PRIMAVERA:

Calligaris (GK), Aidoo (64′ Della Mora), Cocchi, Alexiou, (C), Berenbruch, Spinaccè, Bovo (64′ Zanchetta), Mosconi, Re Cecconi, Topalovic, De Pieri

A DISPOSIZIONE: Zamarian, Maye, Zarate, Lavelli, Quieto, Venturini, Motta, Garonetti, Pinotti

Fonte acffiorentina.com