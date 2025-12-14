Gazzetta: “I dirigenti hanno imposto alla squadra un confronto serrato e spietato dopo il Sassuolo”

Lì, al Viola Park, qualcosa di importante e forse decisivo è successo domenica scorsa, il giorno dopo il punto di non ritorno, il giorno dopo la disfatta contro il Sassuolo. I dirigenti hanno imposto alla squadra un confronto serrato e spietato: non era più il tempo delle mezze parole, delle battutine dietro alle spalle, delle scenette di gelosia, dei saluti negati, dei rigori contesi. Era il tempo della verità, dello sfogo, del tutti contro tutti per diventare finalmente uno per tutti e tutti per uno.

Cosi il serbatoio delle invidie e della zizzania è stato svuotato e i giocatori si sono liberati di quella zavorra che li rallentava. Contro la Dinamo Kiev si sono visti i primi risultati, non sappiamo se basterà oggi, ma di sicuro quello è stato un giorno-chiave. I momenti negativi sono generatori automatici di gruppetti: non esiste uno spogliatoio con gli anticorpi così forti da evitare, nelle crisi, di essere diviso in fazioni. Qui lo sanno bene, tra Guelfi e Ghibellini. Ma quando poi ci si ricompatta il peggio è davvero alle spalle. In società sono convinti che sia così, i tifosi lo sperano, il campo darà la risposta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.