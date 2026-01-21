Tutta la Fiorentina ha seguito unita i funerali del Presidente Rocco Commisso al Viola Park

È stata una giornata particolare per tutta la Fiorentina che oggi alle 18 italiane ha seguito al Viola Park il funerale in onore di Rocco B. Commisso, che si è svolto a New York. Il club viola, su tutti i profili social, ha mostrato le immagini della squadra che si è raccolta nella sala comune del centro sportivo di Bagno a Ripoli per seguire a distanza, la diretta streaming di ciò che accadeva alla St. Patrick Cathedral, dove tra le altre cose il figlio di Rocco, Joseph, in un bellissimo discorso in memoria del padre, ha chiamato in causa anche tutta la squadra gigliata e Firenze.