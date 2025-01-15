“Si cambi regime”, sedute sempre più intense al Viola Park, attenzione massima per uscire dalle difficoltà 

L'obiettivo è lavorare sempre più intensamente

Lavorare, in modo sempre più intenso. La strada è il campo e il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino lo ha ribadito anche lunedì sera dopo la sconfitta di Monza. E pure il direttore sportivo Daniele Pradé, nel duro intervento post-Monza, ha sottolineato: «È il momento di cambiare regime, mentalità e approccio. Si arriva la mattina e si va via la sera tardi». Quindi sedute sempre più intese al "Viola Park" e un'attenzione elevata ai massimi livelli per cercare di uscire al più presto dal momento di difficoltà.

Ci saranno poi anche degli accorgimenti tattici e lo studio è appena iniziato perché ieri pomeriggio è stato fatto soltanto un lavoro di scarico post- partita, ma la prima novità domenica contro il Torino potrebbe essere Michael Folorunsho, schierato «alla Bove» cioè largo a sinistra a fare da collegamento fra centrocampo e attacco. Oggi l'ex Napoli sarà presentato e racconterà le prime impressioni. Lo scrive La Gazzetta dello dello Sport.

https://www.labaroviola.com/il-corriere-dello-sport-scrive-contatti-tra-la-fiorentina-e-tudor-nello-sfogo-di-prade-anche-palladino/284729/