Dal Viola Park: De Gea verso la maglia da titolare, in panchina nuovamente Terracciano in Slovenia

A Radio Bruno è stata ipotizzata una probabile formazione viola alla vigilia della partenza per la Slovenia dove la Fiorentina affronterà il Celje nell’andata dei quarti di Conference. La Fiorentina, tra poco più di un’ora, si dirigerà all’aeroporto per prendere il Charter per Lubiana, da cui poi in pullman arriverà a Celje. Per quanto riguarda la formazione, Palladino dovrebbe confermare De Gea in porta che dovrebbe battere la concorrenza di Terracciano, in difesa si rivede Comuzzo con Ranieri e Moreno ai suoi lati.

Sulle fasce si va verso le conferme di Parisi e Dodo, anche perché Gosens sarà nuovamente out e nel mezzo titolare Adli, insieme a Folorunsho e probabilmente uno tra Mandragora e Cataldi. Fagioli a riposo in vista di domenica contro il Parma. Dubbi in avanti dove Beltran dovrebbe partire titolare al posto di Gudmundsson, ma ballottaggio acceso tra Kean e Zaniolo per l’altra maglia.