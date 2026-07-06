Definito il piano per la nuova stagione: ritiro al viola park dal 12 al 24 luglio, poi Inghilterra e Franchi
La Fiorentina è pronta ad alzare il sipario sulla stagione 2026-2027
La Fiorentina è pronta ad alzare il sipario sulla stagione 2026-2027. Dopo la presentazione della nuova maglia e quella del tecnico Fabio Grosso, il programma prevede le visite mediche della squadra dal 10 al 12 luglio, prima dell'inizio del ritiro estivo al Viola Park, fissato dal 12 al 24 luglio.
Nel corso del ritiro i viola sosterranno doppie sedute di allenamento, con le sessioni pomeridiane aperte ai tifosi previa prenotazione. In calendario anche le prime amichevoli estive: il 19 luglio contro la Primavera e il 22 luglio contro il Gubbio, entrambe al Viola Park.
Conclusa la prima fase della preparazione, la squadra partirà per una mini tournée in Inghilterra, dal 24 al 31 luglio, durante la quale affronterà Queens Park Rangers e Watford. L'ultimo test prima dell'inizio della stagione ufficiale è invece in programma il 6 agosto al Viola Park contro il Deportivo La Coruña.
L'esordio nelle competizioni ufficiali arriverà il 14 agosto, quando la Fiorentina ospiterà allo stadio Franchi la vincente della sfida di Coppa Italia tra Ravenna e Benevento.
Sul fronte mercato, intanto, resta definito anche l'accordo con il Tottenham per l'arrivo in prestito del difensore Radu Dragusin, come riportato da la Repubblica.