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Notizie Ritiro Estivo Fiorentina

La Fiorentina farà il ritiro al Viola Park dal 14 al 27 Luglio, poi andrà in Inghilterra per una tournée

20 giugno 2025 11:30

Oggi scade il permesso di Amrabat: dovrà tornare a Firenze in attesa di una nuova sistemazione

15 luglio 2024 10:20

Tuttosport: "Entro fine mese, Palladino spera di avere qualche rinforzo in più per la tournée in Inghilterra"

09 luglio 2024 10:46

Prende forma la nuova stagione dei Viola. Il ritiro inizierà il 7 luglio, il 4 agosto amichevole contro il Grosseto

20 giugno 2024 10:41

Fiorentina Primavera, due amichevoli nel ritiro di Fiumalbo. 12 agosto test col Prato?

29 luglio 2021 19:21

Fiorentina a Moena nel 2021, accordo trovato. Torna logo Val di Fassa sulle maglie nelle prossime 4 gare

17 giugno 2020 14:03

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