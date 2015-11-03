Notizie Ritiro Estivo Fiorentina

La Fiorentina farà il ritiro al Viola Park dal 14 al 27 Luglio, poi andrà in Inghilterra per una tournée
20 giugno 2025 11:30
Oggi scade il permesso di Amrabat: dovrà tornare a Firenze in attesa di una nuova sistemazione
15 luglio 2024 10:20
Tuttosport: "Entro fine mese, Palladino spera di avere qualche rinforzo in più per la tournée in Inghilterra"
09 luglio 2024 10:46
Prende forma la nuova stagione dei Viola. Il ritiro inizierà il 7 luglio, il 4 agosto amichevole contro il Grosseto
20 giugno 2024 10:41
Fiorentina Primavera, due amichevoli nel ritiro di Fiumalbo. 12 agosto test col Prato?
29 luglio 2021 19:21
Archivio