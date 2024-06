Prende forma la nuova stagione dei Viola. Il ritiro inizierà il 7 luglio, il 4 agosto amichevole contro il Grosseto

Inizia a prendere forma la nuova stagione della Fiorentina, la prima dell’era Palladino. Le date del ritiro sono praticamente ufficiose – riporta questa mattina La Nazione – con i calciatori che si riuniranno domenica 7 luglio, mentre il ritiro vero e proprio durerà fino al 21. Raffaele Palladino e il suo staff stanno ancora definendo i dettagli del lavoro da far svolgere ai calciatori, poiché sarà diversificato in base al periodo di ritorno in città.

Diversi giocatori si uniranno al gruppo successivamente, sicuramente Barak, Milenkovic, Quarta e Gonzalez. Più incerta è la situazione di Beltran, che potrebbe essere impegnato alle Olimpiadi fino al 9 agosto. La novità di quest’anno saranno le amichevoli e alcune sessioni pomeridiane aperte ai tifosi, mentre il lavoro del mattino dovrebbe rimanere riservato. Il 4 agosto è previsto il test con il Grosseto.

