Tuttosport: "Entro fine mese, Palladino spera di avere qualche rinforzo in più per la tournée in Inghilterra"
Ieri ha avuto inizio il ritiro della Fiorentina di Palladino, con la squadra però con diverse mancanze soprattutto a centrocampo
Nella giornata di ieri ha avuto inizio il ritiro della Fiorentina del nuovo mister Raffaele Palladino, con molti giovani e pochi, pochissimi big. Da oggi il nuovo allenatore viola svolgerà con la squadra due allenamenti al giorno, uno a porte chiuse alle 9:30 e uno aperto al pubblico (accessibile tramite prenotazione) alle 18. I primi test ci saranno il 15 con la Primavera e il 18 con la Reggiana, infine i viola partiranno verso l'Inghilterra per giocare contro Bolton, Preston e Hull City a fine luglio.
Entro fine mese, mister Palladino vorrebbe avere con se quasi tutti i nuovi acquisti che farà quest'anno la Fiorentina, soprattutto a centrocampo essendoci attualmente solo Mandragora e Bianco in rosa. Ieri invece, ha svolto le visite mediche il primo acquisto dei viola, Moise Kean, cercato e voluto fortemente proprio da Palladino che spera di riportarlo ai livelli di Parigi. In quella stagione Kean era riuscito a mettere a segno ben 17 reti col PSG tra campionato e coppa. Prima di incontrarsi ieri al Viola Park, i due si erano già visti domenica a Firenze. Adesso l'obiettivo comune è rilanciarsi e mettere alle spalle l'ultima stagione senza gol e tanti infortuni. Lo riporta Tuttosport.
CdS: "Thorstvedt vicinissimo alla Fiorentina. C'è l'accordo con il giocatore"
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