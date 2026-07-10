TMW: la Fiorentina saluta Kospo, non farà parte del ritiro estivo. Si aprono le porte della cessione
Il centrale bosniaco classe 2007 è in uscita, la Fiorentina ha deciso di non aggregarlo al ritiro estivo. Su di lui interessi da Italia Spagna, Svizzera e Croazia
Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, Kospo non verrà aggregato al ritiro estivo in programma a partire da Lunedì e per lui si aprono le porte della cessione, vedremo se a titolo definitivo o temporaneto.
Il difensore bosniaco era arrivato un anno fa dalla Masia del Barcellona, come rinforzo di prospettiva, ma nell'ultima stagione non è mai riuscito a trovare spazio con la prima squadra, finendo per giocare tutte le partite con la Primavera. Con Galloppa ha trovato stabilità, vincendo lo scudetto di categoria, eppure per lui non sembra esserci spazio nella nuova Fiorentina di Grosso.