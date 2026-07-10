TMW: la Fiorentina saluta Kospo, non farà parte del ritiro estivo. Si aprono le porte della cessione

Il centrale bosniaco classe 2007 è in uscita, la Fiorentina ha deciso di non aggregarlo al ritiro estivo. Su di lui interessi da Italia Spagna, Svizzera e Croazia

A cura di Redazione Labaroviola 10 luglio 2026 19:13

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