Oggi scade il permesso di Amrabat: dovrà tornare a Firenze in attesa di una nuova sistemazione

Sofyan Amrabat nella giornata di oggi dovrebbe far rientro a Firenze per poi capire il suo futuro dove sarà, sicuramente lontano da Firenze

Come detto dopo l'uscita dei convocati per il ritiro estivo della nuova Fiorentina targata Raffaele Palladino, Sofyan Amrabat aveva ottenuto dalla società viola un permesso per rientrare più tardi a Firenze. Oggi, 15 luglio, quel permesso è scaduto. Non conoscendo ancora il suo futuro, il centrocampista marocchino dovrà fare rientro a Firenze, anche se probabilmente per un breve periodo.

Il Manchester United ha ancora cinque giorni per decidere cosa fare con Amrabat. Nel frattempo, i Red Devils sono molto attivi sul mercato; ieri è stata ufficializzata la firma di Zirkzee. L'ex Verona dovrà quindi attendere una settimana scarsa, sperando che il Manchester continui a puntare su di lui. Nel caso in cui non ci dovesse essere il riscatto (20 milioni), bisognerebbe trovare un'altra sistemazione, possibilmente in Inghilterra, ma anche la Spagna potrebbe andar bene al marocchino (interesse di Atletico e Barcellona lo scorso anno).

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