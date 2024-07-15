Nazione: “Milenkovic per la Fiorentina non è incedibile, prima offerta del Nottingham. Da capire la volontà del serbo”

Il Nottingham ha offerto circa 15 milioni per Milenkovic

Il Nottingham Forest ha offerto 13 milioni di sterline, più o meno 15 milioni di euro per Nikola Milenkovic. in casa Fiorentina si starebbe riflettendo sul futuro del difensore serbo. Daniele Pradè e Raffaele Palladino dovranno decidere se privarsi o meno dell'esperto difensore.

Entrando nei dettagli, la Fiorentina valuta Milenkovic poco più di 13 milioni e in Inghilterra c'è molta fiducia sul buon esito dell'operazione. Ancora c'è da capire la volontà del giocatore che settimana prossima arriverà al Viola Park, con il Nottingham Forest che potrebbe non essere un club desiderato dal giocatore. Lo scrive La Nazione.

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