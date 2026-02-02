Nazione: “Mercoledì Paratici al Viola Park. La sua presenza al fianco di Vanoli diventerà quotidiana”

Ultimo giorno di mercato invernale per i club italiani e dunque anche per la Fiorentina, ma quella che comincia oggi sarà anche e soprattutto la settimana che porterà a Firenze il nuovo direttore sportivo del club, ovvero Fabio Paratici. Il dirigente piacentino concluderà di fatto il proprio incarico al Tottenham e nella giornata di mercoledì è atteso al Viola Park per firmare il suo nuovo contratto con la Fiorentina fino al 2030. Il suo lavoro sul mercato, di concerto con Roberto Goretti (vedremo se anche lui resterà ds – i regolamenti consentono anche di averne due – oppure cambierà carica) lo si è già notato nel corso del mese di gennaio.

Adesso la sua presenza diventerà costante e quotidiana anche al fianco di Paolo Vanoli e del gruppo squadra. Il reparto comunicazione della Fiorentina sta anche già decidendo il giorno migliore per la sua presentazione alla stampa e di conseguenza anche ai tifosi. Possibile che già giovedì Paratici possa sedersi al bancone del Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park. Comincerà così la sua gestione, con la priorità di salvare una stagione che ancora è tutto fuorché fuori pericolo. A salvezza ottenuta – la speranza di tutti – sarà lui a dare la spinta tecnica necessaria per riportare la Fiorentina a disputare tutto un altro tipo di stagione nella prossima annata. E’ stato l’uomo scelto da Rocco Commisso prima che la situazione di salute del presidente si aggravasse purtroppo irrimediabilmente. Lo scrive La Nazione.