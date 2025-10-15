Nazione svela: “Comuzzo con un virus ha perso peso e tono muscolare. In questi giorni visto al Viola Park”

Sono passati in tutto trentadue giorni dall’ultima volta in cui Pietro Comuzzo ha giocato titolare con la Fiorentina, tra campionato e Conference. Poco più di un mese durante il quale il classe 2005, il golden boy del mercato viola per cui l’Al-Hilal era arrivato a spingersi fino a 35 milioni di euro pur di aggiudicarselo, ha messo insieme la miseria di 21′ complessivi. Un digiuno tecnico che stride tanto con le ambizioni del club quanto con quelle di un ragazzo che a vent’anni si era guadagnato in fretta fiducia e offerte milionarie.

Eppure domenica, a San Siro contro il Milan, la parabola discendente di Comuzzo potrebbe improvvisamente cambiare direzione. Il centrale spera infatti di ritrovare una maglia da titolare complice le non perfette condizioni di Pongracic, uscito per una botta sospetta al 60′ della gara tra Croazia e Gibilterra.

Le condizioni dell’ex Lecce saranno valutate oggi al suo ritorno al Viola Park (la Fiorentina ha fatto in realtà sapere che non ci sono preoccupazioni di sorta, tant’è che il croato ha avuto pure 24 ore di permesso prima di far ritorno a Firenze) ma la sua presenza resta quantomeno in dubbio.

Così, in un momento in cui sembrava destinato a un’altra settimana da spettatore, Comuzzo intravede dopo una lunga attesa una porta che si riapre. Un premio alla sua tenacia, visto che anche in questi giorni di libertà concessi da Pioli alla sua squadra il talento friulano è stato visto più volte al Viola Park ad allenarsi da solo per farsi trovare pronto all’appuntamento.

La prima parte di stagione del ‘mastino di San Daniele’, del resto, è stata davvero tormentata: dopo un’estate complessa, segnata prima da un’intervento chirurgico dopo la fine del campionato e poi da un virus che lo ha portato a perdere peso e tono muscolare, il centrale ha provato a rialzarsi ma qualche errore di troppo lo ha frenato. Come quello con il Polissya a fine agosto: un’incomprensione con De Gea dopo appena 2′ aveva fatto suonare le prime sirene d’allarme, scalfendo certezze e fiducia. Da allora, tra prestazioni altalenanti e blackout, il ragazzo si è ritrovato ai margini.

Nemmeno la sponda dell’Under-21 è servita a ridargli slancio: fuori a settembre per motivi fisici, escluso a ottobre anche alla luce delle parole del ct Baldini che aveva evocato altri problemi in realtà inesistenti (al punto che anche Gattuso ci aveva fatto più di un pensiero). Eppure proprio ora, quando le luci sembravano spente, il destino torna a bussare: l’imperativo è rimettersi al più presto in cammino e San Siro, per Comuzzo, sembra proprio il posto migliore per farlo. Lo scrive La Nazione.