Bonocore: “Ho collaborato con Pioli, so che è un cultore della preparazione. I cali? Non solo questione fisica”

Una vita a fianco di stelle come Alex Del Piero o Pepito Rossi, per calibrarne passo e cilindrata. Giovanni Bonocore, preparatore atletico e docente di teoria e metodologia dell’allenamento all’Università di Pisa, risponde così ai grossi interrogativi sulla preparazione fisica della Fiorentina sollevati anche da alcuni tesserati. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport:

La Fiorentina sembra avere un problema di tenuta fisica.

«Andrei molto cauto. Quando si cala dopo il 60′ non c’entra solo l’aspetto atletico. Io ho collaborato con Pioli al Milan e so che lui è un cultore della preparazione atletica, mi suona un po’ strano. Nel 2025 e con tutti i professionisti del caso è difficile sbagliare la preparazione».

Questa squadra, lo ha detto anche Piccoli, deve crescere atleticamente. Come si fa nel bel mezzo della stagione?

«Non ci dimentichiamo che i calciatori stanno due-tre ore al giorno sul campo, per il resto della giornata non possono essere seguiti. Per questo ci si affida alla consulenza di preparatori esterni, si rimanda alla responsabilità del singolo».

Qualcuno ha detto che il ritiro al Viola Park può essere un problema.

«Impossibile, i centri sportivi esistono per questo e la Fiorentina ha uno dei migliori d’Europa, che ho visitato perché ero amico di Joe Barone. Il Viola Park è una garanzia».



La Fiorentina è 13ª in A per metri percorsi palla al piede, qual è il dato che voi specialisti prendete più in considerazione?

«La potenza metabolica, un numero che riassume accelerazioni, velocità sostenute e dispendio di energia. La distanza percorsa è ingannevole perché è legata spesso al risultato».

Vanoli ha indetto doppie sedute giornaliere per i prossimi giorni. Sintomo di un richiamo di preparazione?

«Quello si faceva negli anni Sessanta, ora è cambiato tutto. Uno staff che si insedia adesso ha bisogno di tante ore per stare coi calciatori ma soprattutto per conoscersi».

Ci si lamenta anche per i tanti giorni liberi concessi nell’ultimo periodo alla squadra.

«Senza stacco tutto il lavoro è rovinato. Un calciatore ha un dispendio di energie fisiche e mentali pazzesche, ha bisogno di giorni off. Il riposo è un grandissimo allenamento».