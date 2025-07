Da monitorare, in mediana, la situazione di Mandragora: dopo un 2025 da 7 gol e 5 assist con l’inizio del lavoro al Viola Park giocatore e dirigenza si ritroveranno per discutere il rinnovo (con adeguamento) del contratto attualmente in scadenza nel 2026 con un opzione, legata alle presenze, per un ulteriore anno. Da Siviglia il Betis, che ha già palesato il proprio interesse per Mandragora, ne segue con interesse l’evoluzione. Lo riporta il Corriere Fiorentino.