Comuzzo dopo la presentazione: “Ieri sera atmosfera incredibile, non ricordo un’accoglienza simile”

Il difensore viola Pietro Comuzzo ha rilasciato un’intervista ai microfoni ufficiali della Fiorentina, toccando diversi temi legati all’inizio del ritiro e alle aspettative per la nuova stagione.

“Siamo partiti con grande intensità già da ieri. Fa caldo, ma possiamo contare sul calore dei nostri tifosi, che ci trasmettono quella spinta in più per dare sempre il massimo. Siamo pronti a cominciare: fin dal primo giorno ci stiamo impegnando al massimo per arrivare preparati all’inizio della nuova stagione.”

“Ieri sera c’è stata una partecipazione incredibile, lo stadio era pieno e l’atmosfera davvero emozionante. Da quando sono qui, non ricordo un’accoglienza così calorosa: è stato davvero speciale vivere un momento del genere. Il mister ha già iniziato a darci indicazioni precise, e noi faremo del nostro meglio per metterle in pratica. Ci vorrà un po’ di tempo per assimilare tutto e raggiungere il livello che lui si aspetta, ma con il lavoro quotidiano ci faremo trovare pronti.”

“Conosco diversi ragazzi che sono stati aggregati per il ritiro: cerco di dar loro qualche consiglio, proprio come i giocatori più esperti fanno con me. È uno scambio continuo, dove provo a trasmettere ai più giovani ciò che io stesso sto imparando dai veterani.”