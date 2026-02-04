4 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:28

Nazione: “Inizia l’era Paratici. Presenza fissa al Viola Park, sarà a stretto contatto con lo spogliatoio”

4 Febbraio · 09:15

4 Febbraio 2026 · 09:15

FiorentinaParaticiViola Park

Domani si capiranno anche le nuove mansioni del ds Goretti

L’era Fabio Paratici inizierà oggi: il nuovo direttore sportivo della Fiorentina, ufficializzato dal club il mese scorso, potrebbe già essere in giornata al Viola Park, con l’obiettivo di prendere visione del centro sportivo e, soprattutto, fare conoscenza con la squadra, con la quale tuttavia – per ora solo via telefono – ha già avuto alcuni contatti. Quella dell’ex dirigente della Juventus (che si è legato alla società dei Commisso con un contratto fino al 2030) si annuncia essere una presenza fissa dalle parti di Bagno a Ripoli: Paratici sarà costantemente al centro di ogni decisione sportiva del club e resterà sempre a stretto contatto con lo spogliatoio.

Domani, intanto, è prevista la conferenza di presentazione del nuovo uomo-mercato della Fiorentina: alle ore 13, presso il media center del Viola Park, Paratici prenderà la parola davanti ai giornalisti. Sarà l’occasione giusta per capire quali saranno le nuove mansioni dell’attuale ds Goretti. Lo scrive La Nazione.

