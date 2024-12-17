Cena di Natale al Viola Park, clima di festa con Bove coccolato da società e compagni

Serata di gala al Viola Park per la tradizionale cena di Natale. Tutti presenti tranne Palladino determinato a rientrare Giovedì a Guimaraes

Questa sera al Viola Park è andata in scena la tradizionale cena degli auguri, intitolata "The Sound of Christmas", alla quale partecipano sponsor e le squadre della Fiorentina, sia maschile che femminile. Assente giustificato Raffaele Palladino, colpito dal lutto per la scomparsa della madre, ma determinato a non mancare alla cruciale trasferta di Conference League in Portogallo.

Tra i presenti figura anche Edoardo Bove, tornato vicino alla squadra dopo la recente dimissione dall'ospedale. Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha celebrato la presenza del ragazzo dicendo: “La più grande vittoria della stagione è avere Edoardo qui con noi”

Il padiglione centrale è gremito di rappresentanti delle numerose aziende sponsor della Fiorentina, con Mediacom e Holding Lamioni in primo piano, mentre Pepsi si è aggiunta proprio oggi alla lista. La serata è resa speciale da momenti di spettacolo e dall’esibizione di uno dei cori Gospel più prestigiosi.

I tifosi della Juve ci ripensano, striscione e cori per Vlahovic che segna e dedica il gol alla curva

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