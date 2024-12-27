Kean: “Continassa bellissima ma avete visto il Viola Park?! Bove? Mi sono spaventato tantissimo”

Bove è tornato persino più sorridente di prima

Moise Kean, centravanti della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera: “Il centro di allenamento alla Continassa è bellissimo e funzionale ma il Viola Park è qualcosa di meraviglioso. Perfetto per lavorare. In un ambiente così non puoi che fare bene. Bisogna fare un applauso al presidente Commisso, sta dando tanto amore alla Fiorentina.

Bove? Quella domenica mi è passata la vita davanti. Edo era vicino a me, mi sono spaventato tantissimo quando è crollato. Per fortuna adesso è passato. È tornato persino più sorridente di prima. Lo abbiamo abbracciato e coccolato, siamo un gruppo unito, ci vogliamo bene, questo ci ha aiutato nei momenti di sconforto".

https://www.labaroviola.com/kean-alla-juve-ero-precipitato-nel-buio-ho-scelto-la-fiorentina-perche-mi-assomiglia-incoraggiato-da-vlahovic/282259/