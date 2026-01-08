8 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:04

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ferrara sicuro: “Giusto così per come sono andate le cose. Primo tempo imbarazzante della Fiorentina”

Rassegna Stampa

Ferrara sicuro: “Giusto così per come sono andate le cose. Primo tempo imbarazzante della Fiorentina”

Redazione

8 Gennaio · 09:37

Aggiornamento: 8 Gennaio 2026 · 09:37

TAG:

ferraraFiorentina

Condividi:

di

"Pareggio che fa male al tifoso viola che iniziava a credere al colpaccio"

Nelle pagine di La Nazione troviamo un commento di Benedetto Ferrara: “Una partita astratta chiusa con un pareggio che fa male al tifoso viola che iniziava a credere al colpaccio. Giusto così, però, per come sono andate le cose. La Fiorentina gioca un primo tempo imbarazzante, rischia molto ma la fortuna e l’arbitro le tendono una mano. Poi, in svantaggio, la squadra viene fuori grazie a un Fagioli ispirato che trova Gosens con un assist delizioso. E sulla rinascita di Fagioli sicuramente vanno dati i giusti meriti a un tecnico che magari non riesce a dare un gioco brillante ma piano piano sta rivitalizzando questa squadra che inizia a credere un po’ in se stessa. Difficile giudicare questa sfida psichedelica. Più facile dire che la Fiorentina è viva, il che non è poco. Difficile anche capire un primo tempo senza niente che assomigliasse a un gioco. Poi però la squadra reagisce e arriva a un soffio dalla vittoria. Vero che alla fine ti mangi le mani. Ma non perdere era così importante che alla fine va bene così”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio