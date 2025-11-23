23 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:08

Ferrara: “Se Kean e Piccoli non imparano a dialogare, le due punte restano un’utopia”

Rassegna Stampa

Ferrara: "Se Kean e Piccoli non imparano a dialogare, le due punte restano un'utopia"

Redazione

23 Novembre

Aggiornamento: 23 Novembre 2025 · 09:53

ferraraFiorentina

"Quanto poi questa Fiorentina sia capace di riemergere dagli abissi lo capiremo da ora in poi”

Benedetto Ferrara a La Nazione ha commentato la gara di ieri: “Più compatta, più reattiva, più concentrata. Se la classifica non fosse così povera potremmo quasi tirare fuori un mezzo sorriso. Ma la situazione è quella che è. Per il resto è un Kean contro tutti. Questione di umiltà, quella che serviva per non farsi mettere sotto. Che la strada sia lunga e che le vittorie restino a zero sono dati di fatto. Ma è giusto prendere ciò che di buono si è visto. Poi due considerazioni. La prima: o Kean (bravo e sfortunato) e Piccoli (poca roba) imparano a dialogare, oppure questa idea delle due prime punte rischia di restare un’utopia. La seconda: non avere in rosa un esterno d’attacco veloce (vedi Conceicao) capace di aprire nuove strade per spaccare la partita è un errore di mercato evidente al quale la società è chiamata a rimediare a gennaio. Resta il fatto che gli uomini di Vanoli abbiano giocato da squadra. Quanto poi questa Fiorentina sia capace di riemergere dagli abissi lo capiremo da ora in poi”.

