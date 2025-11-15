Ferrara sicuro: “Sacrificio e praticità, comanda il Vanolismo. Sia benedetta la sosta”

Nelle pagine di La Nazione troviamo le parole di Benedetto Ferrara: “Avete presente quando la mamma urla al figlio adolescente incantato da ore davanti allo smartphone un ordine che non ammette repliche? Tipo: “Smettila con quel telefonino. Te lo faccio volare dalla finestra”. Ecco, ogni tanto qualche calciatore farebbe bene a pensarci due volte prima di mettere un like. Ma un sistema c’è. Frenare l’istinto, fare due bei respiri e decidere di fare altro. E’ successo a Pongracic, bravo ragazzo, sia chiaro. Però dai, l’adolescenza anche per lui è passata da un pezzo e mettere un like al comunicato del licenziamento di Pioli non è stato un gesto molto elegante. Infatti, come spesso avviene in questi casi, il ragazzo poco dopo ha tolto il pollicione. Forse si è pentito o forse qualcuno gli ha fatto notare la cosa. Peccato che esistano gli screenshot e che un personaggio pubblico seguito da tanti tifosi poi deve fare i conti col fatto che quel like che diventa una notizia o qualcosa che le somiglia. Poi c’è Dodò che smette di seguire la Acf Fiorentina su Instagram. Mah. Piccole storie. Anzi, più che altro scorie. Quelle di un periodo difficile in cui la Fiorentina è scesa giù come Maiorca quando batteva i record in apnea.

E poi due cose. La prima: che Pioli non avesse feeling con lo spogliatoio non è una questione social, si vedeva benissimo sul campo. Cioè nella vita reale. Ma non è che il buon Pongracic, a Genova e con Vanoli in panchina, abbia dimostrato di essere Thiago Silva grazie al cambio di tecnico. Pensiamo a salvare la pelle, piuttosto. Ora sarà bene solo guardare avanti. Ora comanda il Vanolismo, che non sappiamo ancora cosa sia ma la fiducia non ci manca. L’esperienza del tecnico precedente invita tutti alla moderazione, ma credere nell’impresa è un dovere per tutti. Le grandi sfide chiamano i cuori alla lotta. E una frase banale nel gergo degli allenatori, del tipo “Dobbiamo solo concentrarci sulla prossima partita” diventano mantra funzionali alla causa.

A Genova abbia visto qualche piccolo passo in avanti, ma il lavoro da fare per riuscire in questo free climbing tecnico tattico esistenziale è davvero tanto. Vanoli lavorerà duro e noi speriamo che la squadra lo segua anche nei minimi dettagli. Ci piace il concetto di umiltà vincente, invocato dal nuovo allenatore. Anche perché la presunzione perdente vale cinque punti in classifica a metà novembre, ovvero una specie di incubo per chiunque ami il colore viola. Ora servono sacrificio e senso pratico. Poi, una volta centrati gli obiettivi, potremmo tornare a cercare risposte al fallimento del piolismo e a cercare orizzonti di gloria.

Sia benedetta la sosta di campionato per organizzare una ripartenza degna di questo nome. E questa volta la Juve per la Fiorentina non sarà solo la solita sfida con i rivali di sempre, ma la prima vera partita di un nuovo corso che ci racconterà cosa sia davvero la Fiorentina. Forza Paolo, siamo con te”.