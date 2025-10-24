24 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 08:42

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ferrara: “Non è un caso che stanno venendo fuori i creativi. Questa somiglia ad una botta di vita”

Rassegna Stampa

Ferrara: “Non è un caso che stanno venendo fuori i creativi. Questa somiglia ad una botta di vita”

Redazione

24 Ottobre · 08:29

Aggiornamento: 24 Ottobre 2025 · 08:29

TAG:

ferraraFiorentina

Condividi:

di

"Belle notizie da una serata antidepressiva"

Benedetto Ferrara ha commentato Rapid-Fiorentina sulle pagine di Nazione: “Belle notizie da una serata antidepressiva: la Fiorentina inizia a giocare a pallone, vince senza se e senza ma, va in vantaggio e non si fa rimontare. E poi: Dzeko trascina e segna, Fagioli mette un passo fuori dal buio, Gud entra e la mette dentro, Pioli finalmente sceglie un centrocampo a tre, la Fiorentina sembra avere un altro spirito. E lasciamo perdere l’avversario. A questo punto della stagione non esiste un paragone tra la Conference e serie A. Resta il fatto che la squadra ha dimostrato di voler reagire alle difficoltà.

E non è un caso se stanno venendo fuori i creativi. Fagioli deve confermare i progressi, ovvio. Ma senza un centrocampista di qualità tutto diventa più difficile. L’ex bianconero e Gud sono fondamentali per immaginare una risalita. Beh, finalmente chi ha un cuore viola dopo questa partita potrà tirare fuori un sorriso. Dopo tanta malinconia questa somiglia a una botta di vita. Non resta che prenderci gusto”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio