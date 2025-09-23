23 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:39

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ferrara: “Pioli confuso, i giocatori sono spenti. Serve una quadra sul modulo, chi sbaglia a Pisa va fuori”

Radio

Ferrara: “Pioli confuso, i giocatori sono spenti. Serve una quadra sul modulo, chi sbaglia a Pisa va fuori”

Redazione

23 Settembre · 21:42

Aggiornamento: 23 Settembre 2025 · 21:42

TAG:

ferraraFiorentinaPioli

Condividi:

di

Il noto giornalista Benedetto Ferrara ha parlato a Radio Bruno del pessimo momento di forma della Fiorentina

Il giornalista Benedetto Ferrara, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, ha analizzato il momento della Fiorentina e le difficoltà incontrate in questo avvio di stagione. Queste le sue parole:

“Pioli deve fare due cose fondamentali all’interno dello spogliatoio. In primis, deve fare leva sul morale dei giocatori che sembrano del tutto spenti in questo momento. Serve anche una quadra sul modulo, a oggi non c’è una soluzione concreta e soprattutto non c’è sicurezza. Sicuramente ha sbagliato nel non consultare il passato, perché non sa palesemente come giocava Palladino”.

Ferrara ha poi aggiunto:

“Il cambio di modulo mi ha lasciato spiazzato, ma penso un po’ a tutti. Questi continui cambiamenti ci dicono che è estremamente confuso in questo momento. Adesso è importante che chiarisca insieme alla squadra chi c’è e chi non c’è. A Pisa non si può sbagliare, chi sbaglia lì va fuori”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio