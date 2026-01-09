Ferrara: “Kean? A 25 anni non va coccolato, non ne ha 18. Non capisco le qualità di Ndour”

Il giornalista Benedetto Ferrara si è espresso a Radio Bruno sulla situazione in casa Fiorentina: “Questo è un percorso di scalata verso la salvezza, nelle ultime due c’è stata una reazione, anche se il primo tempo contro la Lazio è il manifesto di come non bisogna giocare. È stato fondamentale aver ritrovato un riferimento che disegna calcio come Fagioli e lo stesso Gudmundsson sta più nel gioco. Prendiamoci questo punto, qualche settimana saremmo naufragati dopo il gol del loro vantaggio.

Su Kean: “Non bisogna coccolarlo, ha 25 anni, non 18. Lui vuole sentirsi una star ma non deve svantaggiare la squadra, quando ha la palla deve guardarsi intorno. Questo è un aspetto da migliorare”.

Sui miglioramenti da apportare: “Bisogna prendere un attaccante esterno, che potrebbe essere Baldanzi, anche se sarei perplesso se rientrasse in uno scambio con Gudmundsson che sta entrando in palla. Se venisse per giocare andrebbe bene. Brescianini credo prenderà il posto di Ndour, del quale non riesco a capirne le qualità. È un mistero come Sohm, che è stato pagato 15 milioni ed è difficile piazzarlo a gennaio”.