Ferrara: "Gudmundsson va recuperato perché può essere il principale acquisto di gennaio"

Il noto giornalista ha espresso il suo parere sulla Fiorentina e su quello che sarà il mercato di gennaio con attenzione ai recuperi

A Radio Bruno è intervenuto il noto giornalista Benedetto Ferrara che ha parlato dei temi più importanti legati al mondo viola: "I tempi duri sono arrivati, non nascondiamoci, adesso la Fiorentina è in grande difficoltà e lo testimonia il solo punto in quattro gare con tre sconfitte pesanti. A metà dicembre, la Fiorentina stava bene, adesso ci sono dei seri problemi che bisogna risolvere il prima possibile. Il Napoli è una grande squadra e penso che una sconfitta del genere riporti tutti sulla terra perché perdere 3-0 vuol dire che l'avversario era di un altro livello e ci fa capire quanto sia ampio il divario con certe squadre."

Su gennaio: "Dal mercato mi aspetto qualcosa perché delle operazioni le dovrai fare anche se i principali acquisti, per me saranno Pongracic e Gudmundsson che non hai mai avuto e che hanno deluso molto. Bisogna lavorarci ed aiutarli a ritrovarsi."

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