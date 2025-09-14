Ferrara su Pioli: “Sbaglia partita e formazione. Felici di Fazzini, ha piede e personalità”

Benedetto Ferrara nelle pagine di La Nazione ha così parlato della partita di ieri sera: “Che il Napoli fosse più forte siamo tutti d’accordo, ma il fatto che la Fiorentina cominciasse a giochicchiare dopo mezz’ora e a svegliarsi una volta sotto di tre gol ci ha lasciati senza parole. Pioli sbaglia partita, formazione, decidendo per l’assenza totale di fantasia, mettendo dentro un centrocampo né carne né pesce, con Fagioli (ancora spento) a occuparsi di Lobotka lasciando la squadra senza regia.

Tra il centrocampo e i due centravanti (Dzeko improbabile) non c’è stato dialogo e per un bel po’ i palleggiatori del Napoli hanno potuto fare i comodi loro. Ma siccome ci piace guardare avanti allora possiamo solo essere felici di aver visto Jacopo Fazzini, che ha piede, voglia, personalità. Per il resto c’è tanto da lavorare per chiarirsi le idee e trovare una Fiorentina degna di questo nome”.