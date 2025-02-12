Ferrara: "Gudmundsson leggero e trasparente. Non ha ancora dimostrato di essere un grande calciatore"

Intervenuto in Radio Bruno, Benedetto Ferrara, ha così parlato di Albert Gudmundsson dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Inter: "Sono curioso di vedere chi giocherà al posto di Kean tra Beltran, Gudmun...

Intervenuto in Radio Bruno, Benedetto Ferrara, ha così parlato di Albert Gudmundsson dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Inter: "Sono curioso di vedere chi giocherà al posto di Kean tra Beltran, Gudmundsson e Zaniolo. Reputo l'ultimo il più adatto ma va motivato, Palladino deve dargli fiducia. Contro il Como è una partita da non sbagliare. Gudmundsson non ha ancora dimostrato di essere un grande giocatore, lo vedo leggero e trasparente".