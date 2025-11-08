Ferrara: “Ettore e Graziana, 32 ore di puro amore: salvate la Fiorentina per loro e per chi la ama”

Benedetto Ferrara ha scritto su La Nazione: “In mezzo a questo mare in tempesta forse non sarebbe male se questa Fiorentina iniziasse la sua nuova strada (guardando la sua gente dritta negli occhi. Uscire dalla tua bolla e fare tuoi i dettagli di un amore inossidabile potrebbe farti capire tante cose: la meravigliosa follia di chi ti segue ovunque e, perché no, il valore della tua missione, il tuo dovere morale e affettivo che va ben oltre la luccicante regola del dio denaro. Ora che è arrivato l’ennesimo nuovo allenatore e tutti i tifosi si preparano a sostenerlo sperando in una rinascita, basta poco per capire la sostanza di un sentimento.

Bastava andare nella curva viola a Mainz e incontrare Ettore e Graziana, due che non mancano mai. Sono lì, seduti al loro posto: hanno la sciarpa viola al collo e una coperta dello stesso colore posata sulle gambe, perché la temperatura del nord Europa impone le giuste precauzioni. Ettore e Graziana sono marito e moglie, tutti li chiamano i dottori perché da ragazzi hanno fatto due giuramenti: quello di Ippocrate e quello davanti alla bandiera viola, cioè al colore di una fede laica incrollabile. Loro viaggiano con il viola club Casciana Terme. Sedici ore di pullman per arrivare a Mainz, ripartenza la mattina dopo e un’altra giornata di pullman verso sud. La dolcezza e la passione negli occhi, la condivisione di un amore e di un migliaio di chilometri con altri cuori impauriti, preoccupati, comunque innamorati.

Abbiamo visto e hanno visto di tutto negli anni. Lutti improvvisi, momenti di estasi, illusioni prese a calci, retrocessioni, qualche gioia difficile da dimenticare, dimissioni, fallimenti e tante ripartenze. Cambiano le proprietà, i dirigenti, i giocatori e gli allenatori, ma loro sono sempre lì, testimoni inflessibili che rendono umano ciò che è racchiuso in una frase a effetto: solo per la maglia. Ecco, questi sono Ettore e Graziana, e questo sono tutti quelli che soffrono, cantano e urlano incitando la Fiorentina. Ogni tanto scendere sulla terra fa bene a tutti. Ricordarsi le ragioni di alcune parole abusate ma importanti: appartenenza, identità, sentimento comune.

Salutare Ettore e Graziana prima della partita è una fortuna, guardarli andare via mano nella mano mentre scendono le scale della curva qualcosa di prezioso per comprendere l’essenza di tutta questa storia. Viene da pensare che non sarebbe male se la foto di Ettore e Graziana venisse stampata e affissa nello spogliatoio o sistemata in cornice sulla scrivania degli alti dirigenti della società. Una scritta: salvatela per loro. E per tutti quelli che vi amano. Che non sono numeri, ma il vostro ossigeno, la vostra energia, l’essenza di un sentimento che non conosce fine”.