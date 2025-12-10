10 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:43

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ferrara: “Domani opportunità per dimostrare coerenza tra parole e fatti e per ritrovare autostima”

News

Ferrara: “Domani opportunità per dimostrare coerenza tra parole e fatti e per ritrovare autostima”

Redazione

10 Dicembre · 19:42

Aggiornamento: 10 Dicembre 2025 · 19:42

TAG:

ACF Fiorentinaferrara

Condividi:

di

Il giornalista ha espresso il suo parere sull’attuale situazione in casa Fiorentina, in vista della prossima gara in Conference League

Il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato a Radio Bruno del momento della Fiorentina“Della Conference avremmo fatto a meno, ma vincere significherebbe riacquistare un po’ di autostima e fare un passo per evitare le gare di febbraio, in un periodo dove devi essere assolutamente concentrato sul campionato. Può anche essere l’opportunità per fare qualche esperimento e per dimostrare coerenza tra le parole e l’azione, dopo la triste conferenza di oggi, dove si è parlato di una squadra che ha giocato a calcio”.

Sulla consapevolezza del momento: “Se così non fosse servirebbe un esame psichiatrico, ma oggi il più provato mi sembra Vanoli. Quando ci vengono a dire che c’è unità ma in campo succede l’esatto contrario, è dura chiedersi cosa gli passa per la testa. Servirebbe essere professionisti, l’obiettivo è molto più alto del singolo, non regalare il Centenario in B ai tifosi viola”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio