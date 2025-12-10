Ferrara: “Domani opportunità per dimostrare coerenza tra parole e fatti e per ritrovare autostima”

Il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato a Radio Bruno del momento della Fiorentina: “Della Conference avremmo fatto a meno, ma vincere significherebbe riacquistare un po’ di autostima e fare un passo per evitare le gare di febbraio, in un periodo dove devi essere assolutamente concentrato sul campionato. Può anche essere l’opportunità per fare qualche esperimento e per dimostrare coerenza tra le parole e l’azione, dopo la triste conferenza di oggi, dove si è parlato di una squadra che ha giocato a calcio”.

Sulla consapevolezza del momento: “Se così non fosse servirebbe un esame psichiatrico, ma oggi il più provato mi sembra Vanoli. Quando ci vengono a dire che c’è unità ma in campo succede l’esatto contrario, è dura chiedersi cosa gli passa per la testa. Servirebbe essere professionisti, l’obiettivo è molto più alto del singolo, non regalare il Centenario in B ai tifosi viola”.