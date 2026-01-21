22 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:47

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
“Vanoli non pensa a promuovere se stesso, sta facendo un grande lavoro ma non se ne parla”

Secondo Benedetto Ferrara, Vanoli continua a lavorare lontano dai riflettori ma i risultati sul campo confermano la bontà delle sue scelte

Benedetto Ferrara è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per analizzare il momento della Fiorentina, soffermandosi sui singoli, sulle scelte tattiche e sulle prospettive future del club viola. Secondo Ferrara, la squadra sta finalmente mostrando segnali concreti di crescita, sia dal punto di vista del gioco sia delle individualità.

In questo momento i singoli stanno facendo vedere chi sono, Fagioli e Gudmundsson su tutti. La squadra ha trovato l’abito giusto e sta uscendo dalle sabbia mobili, a Bologna abbiamo visto una Fiorentina dominante. Il cambio di modulo ci ha fatto riscoprire dei calciatori, a partire da Comuzzo che – al netto di qualche errore di gioventù – finalmente sembra tornato a suo agio”.

Un passaggio anche sul mercato, giudicato positivamente e ricco di spunti interessanti:
Mercato? Lo definirei intrigante, Solomon e Harrison sono due calciatori che abbiamo visto poco e che siamo curiosi di scoprire. Quanto a Brescianini e Fabbian, c’era bisogno di mettere mano a un centrocampo che in estate era stato indebolito. Sono due calciatori di fisico ma anche di piede, bravi a inserirsi, che secondo me faranno molto comodo”.

Ferrara ha poi voluto accendere i riflettori sul lavoro dell’allenatore, spesso poco celebrato nonostante i risultati ottenuti:
Vanoli sta facendo un gran lavoro, e se ne sta parlando troppo poco. E’ un uomo che non pensa a promuovere sé stesso, quando parla lo fa sempre in maniera molto sincera e concreta, senza alimentare chissà quali entusiasmo. Deve ancora dimostrare tanto, ma a Venezia e Torino ha fatto bene; non è un nome altisonante, ma sta dimostrando che il lavoro paga sempre. E poi non dimentichiamoci che arrivare alla Fiorentina in una situazione come quella che ha trovato era un rischio, e di questo bisogna rendergliene merito”.

