Ferrara: “Il rinnovo di Kean è una grande mossa, ci fa capire che la Fiorentina intende fare una stagione importante”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Benedetto Ferrara per parlare di Fiorentina ed in particolare del rinnovo di Kean: “Siamo tutti felici del rinnovo di Kean perché sappiamo quanto incide a livello di prestazione e aver sfiorato il budget pur di trattenerlo è una bella mossa. La Fiorentina vuole ambire a qualcosa di importante e questo lo testimonia, tale azione fa riaccendere la passione e la rivalsa nei tifosi che si riavvicinano alla piazza. La Fiorentina si è tutelata con un grande attaccante che resterà qua almeno per un altro anno a differenza di tante altre squadre che sono in alto mare.”

Prosegue: “Questa conferma ci fa capire che ci sono delle ambizioni e questo viene testimoniato da quest’operazione di mercato perché oltre a Kean, abbiamo preso Piccoli e Dzeko che ti danno profondità e ti offrono ancora più soluzioni alla rosa che già avevi. Non credo che Piccoli e Kean possano agire in coppia e difficilmente giocheranno insieme.”

Su Comuzzo: “Lui può ancora crescere, ha margini di miglioramento notevoli e vorrei diventasse ancora più forte con la maglia della Fiorentina piuttosto che mandarlo via, per me un difensore forte non si cede neanche a 35 milioni. Comuzzo è un valore aggiunto e la sua permanenza è una grande notizia.”