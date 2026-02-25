Ferrara: “A Vanoli bisogna voler bene, dopo la salvezza la società deciderà il suo futuro”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Benedetto Ferrara per parlare di Fiorentina: “Per la Fiorentina questa situazione è la migliore per affrontare la gara di domani perché ha un grande margine e questo ci fa stare tranquilli. La Conference non è da buttare perché quest’anno si può arrivare fino in fondo, ma dobbiamo ancora crescere perché il finale di lunedì ci fa capire che i fantasmi non sono spariti del tutto e quindi l’attenzione deve essere alta. Dovevamo chiuderla prima perché abbiamo rischiato di non vincere una gara dominata e questo può capitare perché basta un episodio e sei finito.”

Prosegue: “Mi sembra che il vento sia cambiato perché un mese fa la palla di Canestrelli entrava piuttosto che andare nel cantiere, menomale, ma non possiamo correre questi rischi. Da quando è arrivato Paratici la Fiorentina è cambiata in positivo.”

Su Vanoli: “Dobbiamo sostenerlo e volergli bene perché ci deve salvare, poi la società deciderà. Per me sta facendo un gran lavoro perché è arrivato qua quando la società era in fiamme e la squadra molto malata, lui ha rimesso le cose in ordine.”