Ferrara a gamba tesa: “Inversione a U per tornare nel mare di disattenzioni. Perso un altro scontro diretto”

Benedetto Ferrara ha scritto un commento su La Nazione: “Inversione a U per tornare nel mare di disattenzioni che non ti puoi permettere. Il Cagliari non era un mistero, e la Juve ne sa qualcosa. Ma Vanoli non ha saputo decifrarlo, non ha compreso i rischi. E così la Fiorentina ha perso un altro scontro diretto. Sarebbe sciocco piangersi addosso o tornare a immaginare un ritorno al nulla cosmico di qualche settimana fa. Di sicuro questa sconfitta ribadisce un concetto: la Fiorentina non era uscita dal tunnel dopo la vittoria di Bologna e ovviamente non lo è oggi.

C’è da lavorare molto, e di questo il tecnico è consapevole. E’ trovare gli equilibri a centrocampo la missione di Vanoli, oltre a rendere qualcosa di competitivo questa difesa preda di troppe ingenuità. E in questo reparto servirà subito un innesto di valore, non un comprimario. Se qualcuno davvero pensava che la Fiorentina può fare a meno di Kean c’è da sperare che si sia ricreduto. Infine: difficile da comprendere il cambio di Solomon”.