Ferrara incalza: “La Fiorentina non ha chiuso l’operazione più urgente: un difensore di livello”

Nelle pagine di La Nazione troviamo un articolo di Benedetto Ferrara: “Il 2026 era iniziato con una inversione di tendenza niente male, poi però la Fiorentina, forse sorpresa da questa novità, ha ricominciato a perdere. Da qui il famoso detto “Ti amerei anche se vincessi”. Non male. Fa quasi tenerezza Renato Zero Vanoli quando dice: dobbiamo crescere, imparare a restare concentrati. Beh, siamo quasi a febbraio, accidenti. Ok, restiamo fiduciosi, ma se devono ancora imparare dopo mesi di lavoro qualche dubbio ci sovviene. Comunque tutto questo avviene in pieno calciomercato invernale, quel mercato dove chi vende deve liberarsi di esuberi e chi compra prega nella resurrezione di quei giocatori che vengono a Firenze nella speranza di rilanciarsi. Poi esistono le variabili impazzite. Tipo Salah. O tipo Vlahovic, ceduto a gennaio quando segnava a raffica. Ma sono eventi rari. Per ora si segue il primo schema. Inevitabile. E al momento i nuovi arrivi non hanno fatto brillare gli occhi a nessuno.

Certo, diamogli tempo. Non troppo, però, la situazione critica non lo concede. In giro c’è chi si chiede chi stia facendo il mercato, visto che il nuovo messiah Paratici prenderà possesso dell’ufficio al Viola Park il 4 febbraio. Ora, è chiaro che il nuovo diesse al momento lavora ufficialmente per il Tottenham. Ma secondo voi un direttore sportivo che ha firmato un quadriennale con la Fiorentina in piena lotta salvezza resta a guardare cosa fa Goretti sul mercato? Non è credibile, dai.

Quello che però è certo è il fatto che a poche ore dalla fine del mercato la Fiorentina non ha ancora chiuso l’operazione più urgente, quella che dovrebbe portare a Firenze un difensore di livello, considerati numeri di questa difesa e le troppe buche letali messe insieme in questa stagione. Riflettendo sul fatto che stiamo parlando della stessa difesa della Fiorentina di Palladino viene da pensare che sia accaduto qualcosa di misterioso, un qualcosa che scopriremo solo vivendo (cit.). E non ci è mancato un vero thrilling.

Dite la verità: quando avete letto che il Torino ha chiesto Ranieri offrendo in cambio Biraghi avete pensato a uno scherzo e siete andati un po’ in confusione come il traffico di Firenze quando hanno chiuso il Ponte al pino. In effetti Cairo ci ha provato, non si sa mai. Ma la Fiorentina ha declinato, anche perché poi avrebbe dovuto ricomprare anche il Tanque Silva, operazione impossibile. Meglio così”.