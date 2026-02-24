Ferrara non ha dubbi: “Vittoria meritata, vietato rilassarsi. La lotta salvezza sarà lunga”

Nelle pagine di La Nazione troviamo il commento di Benedetto Ferrara: “Primo tempo in controllo, secondo poco convinto, tanto da ridare un po’ di coraggio al Pisa. Non che De Gea abbia rischiato chissà cosa, semmai hanno rischiato le coronarie del tifoso reduce da una lunga serie di incubi da finale di partita. Vittoria meritata, e va anche detto che nel primo tempo questa squadra ha dimostrato di poter attaccare in modo fluido seguendo diverse soluzioni: le catene funzionano su entrambe le fasce e anche centralmente le cose girano nel modo giusto.

Sappiamo che per rivedere “vero” calcio dobbiamo aspettare, se tutto va bene, la prossima stagione. Adesso servonopunti per la classifica. Applausi per Ranieri (recupero difensivo da 10) e per Parisi, che si dimostra affidabile sia nella fase offensiva che in quella difensiva. Il gioco delle frasi fatte prevede un classico “vietato rilassarsi, la lotta salvezza sarà lunga”. Frase fatta, appunto, ma le cose stanno proprio così”.