Ferrara: “Fiorentina come un pullman in discesa senza freni. È il momento delle scelte forti”

3 Novembre

"Sulla partita che vogliamo dire? Mah"

Nelle pagine di La Nazione troviamo il commento di Benedetto Ferrara: “Prendete un pullman lanciato in discesa su una carrettera andina con al volante un bambino che coi piedi non arriva al pedale del freno. Ecco, questa è la prima immagine che ci appare pensando a questa Fiorentina allo sbando. Certo, bisogna capire chi è in grado di salvarci dall’abisso verso il quale gli abitanti del Viola Park stanno procedendo a tutta velocità. Sulla partita che vogliamo dire? Mah.

Quando Pioli ha cambiato il centrocampo dopo l’intervallo abbiamo capito che la sua confusione era ai massimi, visto che sconfessava totalmente le scelte che aveva fatto prima. La sua squadra ha giocato i primi 4 minuti del primo tempo e poi addio. Per non dire della tenuta nervosa del capitano che rischia di farsi buttare fuori per proteste dopo il giallo per simulazione in area. Quanta tristezza. Ora è il momento di scelte forti. Quelle che servono a onorare la maglia, la gente che ti segue e, perché no, la dignità”.

