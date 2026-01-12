Ferrara: “La strada è quella giusta. Adesso serve cinismo e un paio di giocatori di personalità”

Benedetto Ferrara ha così parlato a La Nazione: “Siamo tutti d’accordo sul fatto che la Fiorentina ha giocato una bella partita, che a tratti ha tirato fuori anche lampi di bel gioco: ha lottato, reagito, sostituito la paura con il coraggio. E siamo d’accordo anche sul fatto che i punti persi nei finali di partita fanno rabbia, soprattutto quando controlli buona parte della sfida e alla fine una traversa ti ostruisce la strada che porta alla vittoria. Ok. Tutto vero. Giusto però, pur tenendo conto di una classifica ancora infelice, affermare che Vanoli è riuscito a entrare nelle teste dei giocatori, che Fagioli, Dodò, Gud e San De Gea sono tornati a dare il meglio e che a livello atletico questa sembra un’altra squadra. In pieno mercato la Fiorentina cresce trovando tre risultati utili di fila che non la tirano fuori dai guai ma indicano la strada, che sembra proprio quella giusta. Ora resta da aggiungere una bella dose di cinismo e un paio di giocatori di personalità che aiutino Vanoli a fare questo passo”.