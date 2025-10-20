20 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:30

Ferrara sicuro: “Fiorentina terrorizzata. Chi ha voglia di lottare dentro, chi ha occhi spenti fuori”

Rassegna Stampa

Redazione

20 Ottobre · 08:19

"Questa Fiorentina è un non sense"

Benedetto Ferrara, ha parlato così a La Nazione: “Affrontare un Milan così malmesso valeva una buona occasione. Niente da fare. Partita oscena per un tempo, con due squadre piene di problemi. Fiorentina terrorizzata e quindi poca roba. Si può discutere quel rigore (Parisi davvero troppo ingenuo, però) ma serve davvero ad alleviare la tristezza per lo squallore di una squadra così povera di gioco e di qualità? No, è la classifica che ora fa davvero paura. Buio fitto. Questa Fiorentina è un non sense. Ha un centrocampo moscio, fantasia meno di zero con Fagioli che continua a vagare nell’ombra e Gud che quando entra nessuno se ne accorge. Inutile aggiungere che Kean non vede palla. Ora è il momento di guardarsi in faccia e di prepararsi a cambiare strada. Cancellare le tante belle parole spese in estate: chi ha voglia di lottare dentro, chi ha occhi spenti e non ci crede si accomodi. Qualcuno dica qualcosa che non sia un lamento. E prenda decisioni che ridare vita a questa maglia”.

