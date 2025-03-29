Ferrara: "Il problema di Kean non è la clausola ma le reali ambizioni della società"

Il giornalista de La Nazione ha detto la sua opinione riguardo alla clausola posta dalla società su Moise Kean

Sulle pagine de La Nazione è intervenuto il giornalista Benedetto Ferrara che ha parlato dell'ottimo momento di Moise Kean con la Fiorentina, alla luce anche della doppietta con la Nazionale: "La clausola non è il vero problema perchè non è quello che conta. Già sappiamo che saremo concentrati a leggere tutte le notizie di mercato legate al suo futuro però il vero problema della Fiorentina per trattenere Kean sono le sue reali ambizioni perchè ovviamente se il giocatore vuole rimanere non esiste il problema. Chiaramente per trattenerlo bisogna garantire a lui un progetto serio che ambisca all'Europa che conta davvero, che non è la Conference e che Kean merita davvero perchè, come abbiamo visto in Nazionale, di attaccanti come lui in giro ce ne sono pochi e anche a Dortmund è stato lui a tenere in piedi la baracca, dandoci a tutti un grande orgoglio. Però quest'orgoglio deve rimanere con noi, altrimenti si verificherebbe la stessa identica storia che già abbiamo vissuto con altri giocatori".