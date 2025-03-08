Ferrara: "Questa squadra non si può permettere di giocare sempre un quarto d'ora a partita"

Il giornalista ha detto la sua alla vigilia della trasferta di Napoli, dove i viola giocheranno domani pomeriggio

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Benedetto Ferrara che ha detto la sua sulla partita di domani tra Fiorentina e Napoli: "Domani sarà difficile perchè il Napoli è in lotta per lo scudetto e non vorrà perdere punti per strada e l'occasione di vincere dopo qualche partita a vuoto. E' una gara che viene in un momento complicato dove ti stai giocando tutta la stagione e rischi di restare senza niente in mano. Domani vorrei rivedere una prestazione positiva più che il risultato perchè il Napoli è più forte di te. Mi auguro di stare in partita e di essere competitivo nei 90 minuti, servendo a dovere Kean."

Su Palladino: "Questa squadra ha vinto una sola partita tra Lecce, Verona e Como ed ora ha una serie di partite di massima difficoltà. Non ho grande fiducia sul cambio di marcia perchè mai siamo in primavera, vorrei vedere giocare la Fiorentina per 90 minuti e non solo per un quarto d'ora, sparendo per il resto della partita perchè è inammissibile. La Fiorentina è poco reattiva e basta vedere il secondo gol dove Terracciano sbaglia ma non c'è nessun difensore che interviene a coprirlo."

Sul modulo: "Questa squadra non ha peso a centrocampo, solo Fagioli ha un minimo di piede e può tirare in porta, gli altri sono poca roba in fare realizzativa mentre in attacco siamo passati da avere un'abbondanza di scelte ad essere risicati con la squalifica di Zaniolo e gli infortuni di Colpani. Abbiamo solo Kean che deve portare la croce."

Su Gudmundsson: "E' sparito, ci puntavamo ma non stiamo avendo i risultati sperati dovuti ad un investimento economico e tecnico perchè adesso dovremo anche decidere se riscattare il giocatore o meno, visto che non lo vedi mai in campo e quando c'è commette degli errori banali come con il Lecce. Manca diversa autostima a questa squadra e deve essere l'allenatore a dare certezze a tutti i giocatori."