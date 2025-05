Ferrara: “Palladino ha pagato l’inesperienza però credo che resterà, ma la Fiorentina sa cosa vuole?”

Il giornalista e noto sostenitore della Fiorentina, Benedetto Ferrara, ha espresso le sue opinioni ai microfoni di Radio Bruno, soffermandosi su vari aspetti legati al momento viola, queste le sue parole:

“E’ un finale deludente, nonostante abbia fatto tanti punti. Questa è una situazione strana perché solo pochi giorni fa eri in corsa per tutto e ora di fatto sei fuori da tutto. La contestazione era prevedibile, ma è il calcio, un mondo a parte. I tifosi hanno sempre seguito la squadra, l’hanno aiutata, l’hanno spinta, ma all’ultima al Franchi era anche ovvio che succedesse. Poi noi viviamo in un film, con Italiano che torna al Franchi con la coppa. Una tifoseria che va ovunque e vede una squadra che non gioca come a Venezia, rimane sullo stomaco. Finché tutto rimane nella civiltà, è giusto così. Palladino ha pagato il prezzo di essere nuovo per certi livelli.”

“Il rinnovo di Palladino? Ma la Fiorentina sa cosa vuole? Non solo a livello di risultati. Sei passato da allenatori ultra difensivisti, per poi passare ai giochisti, per poi tornare indietro… Ma quale è il progetto tecnico tattico? Io credo che Palladino resterà, ma per il prossimo anno cosa gli chiedi? Se giochi male e vinci ok, ma per vincere giocando male servono i fenomeni. Se va via lui chi prendi? Ci si può evolvere, ma se c’è una società che ti segue e ha le idee chiare. Se il presidente dice che l’errore più grande è stato mandare via Iachini, allora forse seguiamo il calcio di Iachini? Spero di no. Noi fiorentini viviamo di illusioni. Quante volte eravamo lassù a Natale e abbiamo visto mercati deludenti? Quest’anno non è stato così, ma comunque la squadra si è persa.”