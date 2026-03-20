20 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:30

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Ferrara: “Vanoli? Ha fatto bene a limitare le rotazioni. Parisi è l’arma in più della Fiorentina”

Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Ferrara: “Vanoli? Ha fatto bene a limitare le rotazioni. Parisi è l’arma in più della Fiorentina”

Redazione

20 Marzo · 10:25

Aggiornamento: 20 Marzo 2026 · 10:25

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"Fiorentina ai quarti meritatamente"

Nelle pagine di La Nazione troviamo le parole di Benedetto Ferrara: “Avanti nei quarti, meritatamente. Ed è giusto così. Perché se è vero che la salvezza resta l’obiettivo prioritario, è bene sempre ricordarsi che questa piccola coppa va presa sul serio, per chi aspetta un trofeo da un quarto di secolo e per chi sta soffrendo da fine agosto dietro una Fiorentina problematica. Senza dimenticare che in questa Conference non esistono avversari di alto livello (il Crystal Palace è una squadra tosta ma non imbattibile) e che prendersi questo trofeo vorrebbe dire anche conquistare l’Europa League nell’anno del centenario.

Ha fatto bene Vanoli a limitare la rotazione nella formazione titolare per far capire che c’era la voglia di andare avanti e provare a vincere la terza partita di fila tra campionato e coppa. Giusto sottolineare la costanza di Parisi, giocatore non solo rinato ma decisamente diventato l’arma in più: per qualità, impegno e dedizione. Applausi per tutti. C’è un’altra aria. Speriamo non sia un’illusione”.

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