Ferrara: “Vanoli? Ha fatto bene a limitare le rotazioni. Parisi è l’arma in più della Fiorentina”

Nelle pagine di La Nazione troviamo le parole di Benedetto Ferrara: “Avanti nei quarti, meritatamente. Ed è giusto così. Perché se è vero che la salvezza resta l’obiettivo prioritario, è bene sempre ricordarsi che questa piccola coppa va presa sul serio, per chi aspetta un trofeo da un quarto di secolo e per chi sta soffrendo da fine agosto dietro una Fiorentina problematica. Senza dimenticare che in questa Conference non esistono avversari di alto livello (il Crystal Palace è una squadra tosta ma non imbattibile) e che prendersi questo trofeo vorrebbe dire anche conquistare l’Europa League nell’anno del centenario.

Ha fatto bene Vanoli a limitare la rotazione nella formazione titolare per far capire che c’era la voglia di andare avanti e provare a vincere la terza partita di fila tra campionato e coppa. Giusto sottolineare la costanza di Parisi, giocatore non solo rinato ma decisamente diventato l’arma in più: per qualità, impegno e dedizione. Applausi per tutti. C’è un’altra aria. Speriamo non sia un’illusione”.