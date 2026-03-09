9 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:55

Ferrara a gamba tesa: “Un tiro in porta in due partite. Chi ama la Fiorentina assiste a gare narcotizzanti”

Ferrara a gamba tesa: “Un tiro in porta in due partite. Chi ama la Fiorentina assiste a gare narcotizzanti”

9 Marzo · 09:44

"Svegliateci quando arriva la fine..."

Su La Nazione troviamo un commento di Benedetto Ferrara: “Un tiro in porta in due partite. Ma non manca una certa soddisfazione. “Abbiamo mosso la classifica”, dice Ranieri. “Un punto ci permette di staccare la Cremonese” aggiunge Vanoli. La sensazione è che la Fiorentina faccia la sua corsa sui demeriti altrui, più che sui meriti propri. Certo però che davanti a un Parma che ancora festeggia i 15 milioni incassati per Sohm in estate e una classifica libera da angosce ci si poteva aspettare qualcosa di più. Invece siamo costretti a sorridere per aver messo mezzo passo oltre la zona retrocessione. 

La verità è che chi ama questa squadra e assiste a partite narcotizzanti, dopo aver chiesto a lungo di poter assistere a spettacoli decenti, ora deve ringraziare il cielo per aver tenuto la porta inviolata contro il peggior attacco del campionato. Il tutto pregando per salvare la pelle e arrivare prima possibile al termine di questo viaggio deprimente. Come dire: svegliateci quando arriva la parola fine”. 

