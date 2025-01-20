Ferrara: "La Fiorentina vive una crisi d'identità perché ha capito che non può essere grande"

Il noto giornalista ha parlato delle questioni più calde relative al mondo viola alla luce del pareggio con il Torino

Sulle pagine della Nazione di stamattina, Benedetto Ferrara ha commentato le ultime uscite deludenti della Fiorentina, ecco le sue parole: "La Fiorentina vive un momento duro perché sta attraversando una crisi d'identità profonda e questa percezione ha fatto smarrire la squadra. La Fiorentina ha capito di non essere grande e di essere lontana dalle altre che lottano per qualcosa d'importante, da questa concezione ha perso delle certezze perché ha compreso che le sue mancanze non la rendono all'altezza. I viola si sono involuti e hanno perso tutto il bello che ci aveva fatto sognare. Adesso è il momento di tirare fuori l'orgoglio da parte di tutti dall'allenatore alla società."

https://www.labaroviola.com/graziani-chi-critica-italiano-e-in-malafede-o-non-capisce-nulla-di-calcio-aveva-squadra-piu-debole/285510/